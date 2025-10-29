Son dakika: İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı
Son dakika gelişmesi..İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen orduya emir vererek dün Gazze'ye saldırı başlatmıştı. İsrail güçleri, bugün de Gazze Şeridi'nin kuzey tarafına bir saldırı düzenledi.
Filistinli kaynaklar, İsrail’in yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ndeki Beyt Lahya kentine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde alınan olan ateşkes kararına rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine hava saldırısı düzenledi.
Filistinli kaynaklar, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, yer altında depolanan kara ve hava silahlarının bulunduğu bir tesisin hedef alındığını iddia etti.