Son dakika... İsrail'den İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü iddiası

Orta Doğu'da devam eden savaş Körfez'e kadar uzanırken İsrail, ABD ile ortaklaşa düzenlediği saldırılarda İran'ın üst düzey isimlerini hedef almaya devam ediyor.

Dün İran'ın gölge lideri olarak anılan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü açıklayan İsrail Savunma Bakanı Katz, bugün de İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in öldürüldüğünü iddia etti.

İran iddiaları henüz doğrulamadı

Laricani'nin ölümü dün İran tarafından da doğrulanırken, henüz İsmail Hatib'in ölümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Devrim Muhafızları, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey isim öldürülürken, toplam can kaybı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.