Son dakika: İsrail’den Suriye’ye saldırı: En az 36 ölü, 50 yaralı

İsrail, Suriye’nin Palmira kentinde konutlar ve sanayi bölgesini vurdu. İsrail’in saldırısı sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İsrail’den Suriye’ye saldırılar yıllardır düzenleniyor. Saldırılarda İran bağlantılı milisler hedef alınıyor. Ancak Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve İsrail’in verdiği yanıt ile büyüyen ve Ortadoğu’nun diğer bölgelerine de yayılan savaştan sonra saldırılar daha da şiddetlendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz hafta da Hizbullah’a silah aktarmak için kullanılan Suriye-Lübnan sınırındaki geçiş güzergâhlarını hedef aldı.

İsrail’in Suriye’yi hedef alması, İsrail ile Hizbullah arasında görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Ancak ateşkesin Suriye’yi kapsayıp kapsamayacağı henüz belli değil. ABD Özel Temsilcisi Amos Hochstein’in de Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için İsrail’e gideceği ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşeceği açıklandı.

Palmira’nın önemi

Palmira (antik adıyla Tadmor), Suriye’nin orta kesiminde yer alan, tarihi ve arkeolojik önemi çok büyük bir antik kent.