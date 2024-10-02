Son dakika: İsrail'e bir saldırı da Lübnan'dan: 100'den fazla roketle saldırı düzenlendi

İsrail ve Lübnan arasındaki gerginlik, Lübnan'dan İsrail'e 100'den fazla roketin fırlatılmasıyla iyice arttı. Bu saldırılara karşılık olarak İsrail, Lübnan'da yüzlerce roket lançerini hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), özellikle Hizbullah'a ait askeri altyapıya yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail'in kuzeyine yönelik bu roket saldırılarının Hizbullah tarafından düzenlendiği belirtildi. Hizbullah, bu saldırıların Gazze'deki çatışmalara yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı.

İsrail'in kuzey sınırında artan saldırılar sonucu İsrailliler sığınaklara çekilirken, İsrail ordusu da karşı saldırıları genişletmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların tam ölçekli bir savaşa dönüşme endişelerini artırıyor