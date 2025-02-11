Son dakika: İstanbul Akasya Avm'de yangın çıktı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya Avm’nin metro çıkışında yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe sebep oldu.
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İstanbul Kadıköy Acıbadem'de Akasya Alışveriş Merkezi'nin (AVM) metro girişinde yangın çıktı.
Yangın sırasında metro çıkış katına yoğun duman dolarken, AVM içerisindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Yangın kontrol altında
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.