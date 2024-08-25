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Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika gelişmesi... Ulaştırma Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, "Sredina" adlı tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.