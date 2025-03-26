Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine İBB Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı.

İlk iki turda çoğunluk sağlanamadı

İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda gerçekleştirilen seçimde, ilk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Oylamanın üçüncü turunda 177 oy alan Nuri Aslan, İBB Başkan Vekili olarak seçildi. Rakibi Zeynel Abidin Okul ise 125 oyda kaldı.

Seçimin ilk turunda Aslan 173, Okul ise 123 oy alırken, ikinci turda Aslan’ın oyu 177’ye, Okul’un oyu 125’e yükseldi. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçim üçüncü tura kaldı. Son turda da Nuri Aslan 177 oyla İBB Başkan Vekili oldu.