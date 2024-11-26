Son Dakika: İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika Haberi: İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Hastanenin depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya semtinde bulunan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Yangın saat 11.30 sıralarında hastanenin arka tarafındaki kırtasiye malzemesi bulunan depoda meydana geldi.
86 hasta dumandan etkilenmemeleri için sedyeyle hastane içindeki farklı kliniklere sevk edildi.
Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmdı.