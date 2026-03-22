Son dakika... İstanbul Fatih'te iki bina çöktü
Son dakika... İstanbul'un Fatih ilçesinde iki bina henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkazdan üç kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 3 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.
Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...