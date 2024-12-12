SON DAKİKA: İstanbul Güngören'de bina çöktü

İstanbul'un Güngören ilçesindeki Haznedar Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde bir binada çökme meydana geldi.

Binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce boşaltıldığı, yıkım çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Çökme de bu çalışmalar sırasında oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekibi çalışması sürüyor. Ekipler enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini verdi.