Son dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir fabrikada yangın çıktı
Son dakika haberi... Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde sabah erken saatlerde bir fabrikada yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde sabah saatlerinde bir fabrikada yangın çıktı. Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak'ta saat 07.00 sularında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, çevrede yoğun dumanla fark edildi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahaleye başladı.
Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.