Son dakika: İstanbul, Silivri açıklarında deprem
Son dakika haberine göre, İstanbul Silivri açıklarında saat 20.35'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre saat 20.35'de İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında; Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.51 km olarak belirtildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirtildi.