Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre saat 20.35'de İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında; Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.51 km olarak belirtildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirtildi.