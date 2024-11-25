Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: İstanbul'da bugün bazı metro ve tramvay hatları kapatılacak

İstanbul Valiliği, kent genelinde ulaşımı etkileyen bir karara imza attı. Bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı metro ve tramvay hatları işletmeye kapatılacak.

Valilik kararına göre;

* M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli-Mecidiyeköy istasyonları kapalı olacak.

* F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da bu süre boyunca hizmet vermeyecek.

* T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ise Eminönü-Bağcılar arasında seferlerine devam edecek; Kabataş-Eminönü arası sefer yapılamayacak.

Kapanış kararının nedeni ve süresi hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, vatandaşlardan alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmaları istendi.

Kararın sebebinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokağa çıkma çağrısı yapılması olduğu iddia ediliyor.