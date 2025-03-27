Son dakika: İstanbul Valiliği, Taksim istasyonun ve fünikülerin kapatıldığını duyurdu
Son dakika haberine göre Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.