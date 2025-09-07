Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 6 ilçeye miting yasağı geldi

Valilik açıklamasında, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinliklerin 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şöyle oldu:

“İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00’dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.”

Yasak kararı öncesinde CHP İstanbul Gençlik Kolları, bu akşam 23.00 için İl Başkanlığı önüne çağrı yapmıştı. Yapılan paylaşımda, “Demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında omuz omuza duracağız” ifadeleri yer aldı.