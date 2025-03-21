Son dakika: İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 kişinin gözaltına alındığı iki ayrı soruşturmaya yönelik süreçler devam ederken Ankara ve İzmir'de Valilikler eylem yasağı kararı almıştı.

İstanbul ve Ankara Valiliği eylem yasağına ek olarak bazı yolların trafiğe de kapatılacağını duyurdu.

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği 19 Mart’ta alınan tedbirlere ek olarak 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahlar şöyle paylaştı:

14.00 itibariyle kapanacak yollar:

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar...

Alternatif yollar ise, 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, E-5 D100 Karayolu olarak açıklandı.

Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

Akşam üzeri Ankara'da da bazı yolların trafiğe katılacağı Ego Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu. Ego Genel Müdürlüğü Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince trafiğe kapatılacak yolları şöyle paylaştı:

-Saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ Çıkışı Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak,

-Saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak,

-Saat 18.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek,

-Saat 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacak.

İki barodan valiliğin yasak kararına dava

Öte yandan Ankara Barosu, Ankara Valiliğinin kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklama kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesinde dava açtı. İzmir Barosu da İzmir Valiliği'nin yasak kararına dava açtı.