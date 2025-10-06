Son dakika: İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Öktem'in durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Öktem Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.