SON DAKİKA: İstanbul'a göktaşı mı düştü? Meteor hangi şehirlerde görüldü?

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesindekiler dahil birçok kentte vatandaşlar bu akşam gökyüzünde parlak bir cismin düştüğünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul'da görülen parlak cismin ne olduğu merak konusu haline geldi.

Göktaşı İstanbul'da görüldü mü? İstanbul'a göktaşı düştü mü?

İstanbul'da yaşayanlar, bugün akşam saatlerinde yeşil renkte parlak bir cismin gökyüzünden kayarak geçtiğine dair sosyal medyada videolar paylaştı. Göktaşı olduğu tahmin edilen cismin İstanbul'da birçok bölgede görüldüğü belirlendi.

Göktaşı hangi kentlerde görüldü?

Göktaşı İstanbul haricinde birçok kentte vatandaşlar tarafından görüldü. Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Çorum'da birçok kişi gökyüzündeki parlak cismin ne olduğunu merak etti. Bazı vatandaşlar cismi rokete bazıları ise uydu zannetti.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklamaa

Türkiye Uzay Ajansı (TUA)sosyal medya hesabı X'ten, bu gece ülkenin çeşitli noktalarından izlenen meteor ol ayına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

Söz konusu meteorun heyecana neden olduğu ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renklerin gök taşının kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi etmenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği aktarıldı.

Meteorlar nasıl renklenir?

Paylaşımda, meteorlara dair şu detaylara yer verildi: "Kimyasal bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum ise mor renk meydana getirebilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."