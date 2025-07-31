Son dakika: İstanbul'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Marmara Denizi, Silivri açıkları olduğunu duyurdu.
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İstanbul'da saat 13:36'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin merkez üssünün Marmara Denizi, Silivri açıkları olduğunu duyurdu.
Silivri'ye 24,65 kilometre uzaklıktaki deprem, 9,91 kilometre derinlikte gerçekleşirken sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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