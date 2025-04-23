Son dakika: İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 12:13'te gerçekleşen depremin büyülüğünü 3,9 olarak duyururken, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu öğrenildi. Korkutan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre saat 12:13'te İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olarak belirlenirken sarsıntının yerin 16.3 km derininde kaydedildiği öğrenildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 23, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/bu5uDSYSE2
23.04.2025, 12:13:05 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 16.3 km#Kandilli
AFAD 3,9 dedi
Korkutan deprem pek çok ilçede de hissedilirken, AFAD ise depremin büyülüğünü 3,9 olarak paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:13:05 TSİ
Enlem:40.84028 N
Boylam:28.22361 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Eo17xvxwul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi