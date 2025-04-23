Son dakika: İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre saat 12:13'te İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olarak belirlenirken sarsıntının yerin 16.3 km derininde kaydedildiği öğrenildi.

AFAD 3,9 dedi

Korkutan deprem pek çok ilçede de hissedilirken, AFAD ise depremin büyülüğünü 3,9 olarak paylaştı.