Son dakika: İstanbul'da 4 katlı binada yangın çıktı
Son dakika gelişmesi... Sultangazi Yayla Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda alevlerin ve dumanların arasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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Sultangazi'de, inşaat halindeki 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı.
Yayla Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.