Son dakika... İstanbul'da 4,9'luk üçüncü büyük deprem!

İstanbul’da AFAD'ın verilerine göre son 3 saatte tam 47 deprem kaydedildi.

En küçüğü 1,6, en büyüğü ise 6,2 büyüklüğünde olan depremler Silivri ve Büyükçekmece açıklarında gerçekleşti. Sarsıntıların derinliği 6 ila 15 kilometre arasında ölçüldü.

Son büyük deprem ise 15:12'de 4,9 büyüklüğünde kaydedildi. Uzmanlar, artçı sarsıntılarla bölgedeki enerji boşalmalarının sürdüğünü belirtiyor.