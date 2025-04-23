Son dakika... İstanbul'da 4,9'luk üçüncü büyük deprem!
Son dakika... Öğle saatlerinde 6,2'lik ve 5,9'luk büyük depremlerle sallanan İstanbul, AFAD'ın verilerine göre 15:12'de 4,9'luk şiddetli bir depremle daha sallandı. Artçılar irili ufaklı sürüyor...
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İstanbul’da AFAD'ın verilerine göre son 3 saatte tam 47 deprem kaydedildi.
En küçüğü 1,6, en büyüğü ise 6,2 büyüklüğünde olan depremler Silivri ve Büyükçekmece açıklarında gerçekleşti. Sarsıntıların derinliği 6 ila 15 kilometre arasında ölçüldü.
Son büyük deprem ise 15:12'de 4,9 büyüklüğünde kaydedildi. Uzmanlar, artçı sarsıntılarla bölgedeki enerji boşalmalarının sürdüğünü belirtiyor.