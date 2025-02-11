Son dakika: İstanbul’da 9 belediyeye operasyon: Başkan yardımcıları gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK'nın büyükşehir belediyelerine sızma girişimlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon başlattı. Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütünün "Kent uzlaşısı" adı altında örgüt mensuplarını büyükşehir belediyelerine yerleştirme talimatı verdiği ve bu kişilerin belediyelerde çeşitli pozisyonlara sızdırıldığı belirlendi.

Aktif faaliyet yürüttükleri ortaya çıkarıldı

Şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi" ve "Delege Üyesi" gibi örgüt içi unvanlarla belediyelerde görev aldıkları tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin Halkların Demokratik Kongresi yapılanması kapsamında İstanbul'da aktif faaliyet yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

12 İlçede operasyon düzenlendi

Emniyet güçleri, İstanbul'un 12 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonlarla örgütün belediyelerdeki yapılanmasının çökertilmesi hedefleniyor.

Kimler gözaltına alındı?

Operasyonda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. gözaltına alındı.

Şüpheliler C.Y. ve L.G'nin makam odaları ile diğer şüphelilerin ikametlerindeki arama işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik; İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur."