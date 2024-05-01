Son dakika: İstanbul'da bazı 1 Mayıs kısıtlamaları kaldırıldı: İşte açılan güzergahlar
Son dakika haberi... İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle ulaşımda uygulanan bazı kısıtlamalar, saat 16.00 itibarıyla kaldırıldı. Kararla birlikte trafiğe kapatılan yollar açıldı, bazı toplu taşıma seferleri normale döndü.
İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle ulaşımda uygulanan kısıtlamalardan bazıları saat 16.00 itibarıyla kaldırıldı.
Megakentte kısıtlamaların kaldırıldığı yollar ve toplu ulaşım araçları şöyle:
Fatih'te;
15 Temmuz Şehitler Caddesi,
Macar Kardeşler Caddesi,
Fevzipaşa Caddesi,
Atatürk Caddesi,
Gazi Mustafa Kemal Caddesi,
Cemal Birsel Caddesi,
Kennedy Caddesi,
Ragıp Gümüşpala Caddesi,
Kadir Has Caddesi,
Abdulezel Caddesi,
Büyük Kahraman Caddesi,
İtfaiye Caddesi,
Hayriye Tüccarı Caddesi,
16 Mart Şehitleri Caddesi,
Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açıldı.
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa yönüne;
Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç),
Turabi Baba Caddesi,
Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç),
Piyale Paşa Bulvarı ve Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açıldı.
Beyoğlu ilçesi;
Refik Saydam Caddesi
Tersane Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Sıracevizler Caddesi,
Darülaceze Caddesi,
Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile
Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecek.
Marmaray Sirkeci İstasyonu,
İETT seferleri,
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,
Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar),
Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru,
Eminönü Vapur İskelesi,
Karaköy Vapur İskelesi,
Kabataş Vapur İskelesi,
Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale döndü.