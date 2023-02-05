Son Dakika: İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili İmamoğlu tedbirleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Silivri. çatalca ve arnavutköye'den giriş uyapan bir hava akımı var. yağmur ve karla karışık yağmurla başladı gün ama ilerleyen saatlerden kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla.

öğleden sonra başlayacak ve gece bhpoyunca fırtına devam edecek. 60-90km saatte bir fırtına ile kuvvetli kar yağışiı bekleniyor. hissedilen derecenin -5 ile -7'lere kar düşmesi bekleniyor.

Mümkünse toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır. pazartesi dahil fırtına ile devam edecek.

Kuzey ve batısında yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor süreç. pazartesi sabahına yğmura dönük ancak akşam saatlerine doğru kara dönecek.

istanbul'da yoğun bir çalışma var. 9649 personel görev başında. metrobüs yoluna özel kar küreme araçları görev yapacak. metro istasyonlarında etkili bir hizmet içerisinde olacak. vatandaşlarımızın konforunu düşünüyoruz. 40 noktada kumanya ve mobil dğıtım gerçekleşecek.

kar küreme ve tuzlama ekipleri bizim sorumlu olduğumuz yol ağında 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacaklar. 260 ton tuz 46 ton holüsyon kullandı şu ana kadar.