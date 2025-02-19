SON DAKİKA: İstanbul'da bir kar uyarısı da Meteoroloji'den! Üç gün kuvvetli yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte kar yağışının 19-23 Şubat tarihlerinde etkili olacağını belirtirken, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün yeni bir açıklama yayınlayarak İstanbulluları bir kez daha uyardı.

İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

Meteoroloji kar yağışının kent genelinde 20 Şubat sabahından itibaren etkili olmasını beklerken, 21-22 Şubat tarihlerinde etkisini artıracağını, 23 Şubat Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceğini kaydetti.

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.