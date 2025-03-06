Son Dakika: İstanbul’da CHP’li belediyelere “Kent Uzlaşısı” davası

İstanbul’daki CHP’li belediyelere yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında dava açıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, şüpheliler “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma” suçlamasıyla yargılanacak.

Dava kapsamında, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Adalar, Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli belediyelerinden toplam 7 meclis üyesi ile Beyoğlu Belediyesi'nde görevli bir kişi bulunuyor.

11 Şubat’ta operasyon düzenlenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Şubat’ta gerçekleştirilen şafak operasyonunda Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyeleri gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle dava süreci resmen başladı.