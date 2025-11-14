Son dakika: İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi: İki çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de tükettikleri yiyeceklerin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayda çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Olay nasıl yaşandı?

12 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, iki çocuklarıyla birlikte Fatih'teki bir otele yerleşti. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikâyeti başlayan aile, otel görevlilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavilerinin ardından otele döndükleri iddia edildi.

Gece ilerleyen saatlerde anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. Otele sevk edilen sağlık ekipleri, Masal'ı ve daha sonra fenalaşan ağabeyi Kadir Muhammet'i hastaneye kaldırdı ancak iki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ortaköy'de midye ve kumpir yedikleri tespit edildi

Polisin yürüttüğü çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir restoranda yemek yediği ve bir seyyar satıcıdan midye satın aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kameraları incelemeye alındı ve 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'süreç takip ediliyor' açıklaması

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğünün kamera kaydı inceleme süreci devam etmekte olup İl/İlçe Müdürlüklerimize farklı işletmelerin/tüketilen gıdaların bilgilerinin verilmesi durumunda Gıda Denetim ekiplerimiz hazır durumda beklemekte ve süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. İstanbul ilinde faaliyette olan 135.717 gıda işletmesinde 2025 yılında bugüne kadar 192.148 adet resmi kontrol yapılmış olup; 8.026 adet işletmeye idari para cezası uygulanmış olup 79 adet savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul ilinde bugüne kadar toplam 6.587 adet numune alınmış, 476 adeti uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyette olan 138 gıda işletmesinde 202 adet resmi kontrol yapılmış olup; sadece 1 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bugüne kadar toplam 7 numune alınmış, uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimize İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık aracılığıyla gelen başka bir bildirim yoktur" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.