SON DAKİKA: İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Valilikten flaş açıklama geldi!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un birçok noktasında yoğun kar yağışı görülüyor. Bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Valilik, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okulların tatil edildiğini açıkladı. Öğrenciler tatil kararını ders sırasında öğrendi.
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Avrupa Yakası'nda başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.
İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde okulların tatil edildiğini açıkladı.
Öğrenciler tatil kararını ders sırasında öğrendi. Öğrenciler daha sonra okullardan çıkarak evlerine gitti.