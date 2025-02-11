SON DAKİKA: İstanbul'da iki ilçede okullara kar tatili

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

Bunun üzerine kentte Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde okullar tatil edildi.