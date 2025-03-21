SON DAKİKA: İstanbul'da Irak'ın konsolosluğuna saldırı
Son dakika gelişmesi... Irak'ın İstanbul'daki konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Dokuz el ateş açan saldırganla motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis şimdi saldırganları arıyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Şişli ilçesindeki bulunan Irak Konsolosluğu'na bugün silahlı saldırı düzenlendi.
Konsolosluğun önüne saat 21:30 sıralarında motosikletle gelen iki kişi, uzun namlulu silahlarla binaya ateş açtı.
Dokuz el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.
Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor.