Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.