Son dakika... İstanbul'da korkunç olay: Anne ve çocukları ölü bulundu
Son dakika gelişmesi… İstanbul’un Kartal ilçesindeki bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu. Olayın gaz zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Haber Merkezi
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İstanbul Kartal’daki 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğal gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor.
Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı.