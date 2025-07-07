Son dakika: İstanbul'da metrobüs yangını

Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumandan dolayı e-5 karayolunda da trafik etkilendi. Son gelen bilgiye göre yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Vatandaşların güvenli şekilde tahliye edildi bilgisi de yetkililer tarafından paylaşıldı.