Google Haberler

Son dakika: İstanbul'da Mossad operasyonu: 2 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mossad'a casusluk yaptığı gerekçesiyle MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Son dakika: İstanbul'da Mossad operasyonu: 2 kişi yakalandı

Ayrıntılar geliyor...

Çok Okunanlar