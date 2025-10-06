Son dakika: İstanbul'da Mossad operasyonu: 2 kişi yakalandı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mossad'a casusluk yaptığı gerekçesiyle MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
