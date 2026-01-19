Son dakika: İstanbul'da motokurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışına yasak

İstanbul Valiliği, megakenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Kar yağışı, haftanın ilk iş gününde trafiğe de yansırken, ana arterler, köprü ve tünel bağlantılarında trafik yoğunluğu yüzde 80’in üzerine çıktı. Bazı ara sokaklar ulaşıma kapandı.