Son dakika: İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."