Son dakika: İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi
Son dakika haberi... İstanbul’da peş peşe yaşanan depremler sonrası gözler okullara çevrildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. İstanbul’daki okullarda ciddi bir hasar tespit edilmediğini belirtirken Bakan, Perşembe ve Cuma günleri için eğitime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.
İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."
İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 23, 2025
Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.
İlgili diğer kurumlarımızla iş…