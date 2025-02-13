SON DAKİKA: İstanbul'da ortaokulda yangın! İtfaiye müdahale ediyor
İstanbul'da bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda bugün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi başladı.
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Haraççı Mahallesi'nde Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda bugün sabah saatlerinde.
Okulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...