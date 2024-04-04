Son dakika... İstanbul'da oyların yeniden sayıldığı 2 ilçede son durum: Beykoz için karar çıktı

Türkiye'nin 5 yıllık görev yapacak yerel yöneticilerini seçmesinin ardından itirazlarla birlikte oylarında bazı ilçelerde yeniden sayımı devam ediyor.

AK Parti'nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da oy pusulaları yeniden sayımına karar verildi. Gaziosmanpaşa'da dün başlanan ve saat 23.00 sıralarında ara verilen sayım, sabah yeniden başladı. Gaziosmanpaşa’daki seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 oy farkla kazanmıştı. 274 bin 897 oyun kullanıldığı ilçede aradaki oy farkının az olması ve geçersiz oyların fazla olması sebebiyle yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayımına karar verildi.

YSK'dan Beykoz kararı

Oy pusulalarının yeniden sayımına karar verilen Beykoz'la ilgili yeni bir karar çıktı. YSK tarafından alınan kararla Beykoz ilçesinde oyların yeniden sayımı iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

Böylece ilçede CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbata almaya hak kazandı.

Beykoz’daki yarışı CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile önde tamamladı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı bin 433 olarak belirlendi.