Son dakika: İstanbul’da seri cinayet! 5 ölü, 2 yaralı

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'ta yaşanan dehşet verici olayda, Bahtiyar Aladağ, ailesiyle yaşadığı tartışma sonucunda annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırgan kaçtı, yeni saldırılar gerçekleştirdi

Olay yerinden kaçan Bahtiyar Aladağ, Avcılar'daki eniştesi Gökhan Soylu'nun berber dükkanına giderek burada da silahlı saldırı gerçekleştirdi. Eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'ü de yaralayan Aladağ, Özsökük'ün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta intihar ederek hayatına son verdi. Bu zincirleme olaylar, İstanbul'da büyük bir üzüntü ve endişe yarattı.