Son dakika... İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura törenlerinin 81 ilde coşkuyla gerçekleştiğini açıklarken İstanbul için de çekiliş tarihini açıkladı.

Kura Ramazan Bayramı'dan sonra

İstanbul için TOKİ kura çekilişinin Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleşeceğini belirten Kurum, "100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek, İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." dedi.

Yüzyılın Konut Projesinin kura çekimlerinde 10 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, 1 Mart'ta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla kura çekimleriyle devam etti.

Bu kapsamda 29 Aralık 2025-1 Mart arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye, Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura çekimleri tamamlandı. Böylece 79 ilde 403 bin 632 konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu.