Son dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 30 zam geldi: İşte yeni tarifeler

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul’da toplu taşıma ve servis ücretlerine 15 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere zam yapıldı. Yeni tarifeyle elektronik tam bilet, minibüs, taksi ve deniz ulaşım ücretleri artırıldı.

Yeni düzenlemeye göre elektronik tam bilet ücreti 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseldi.

Deniz ulaşımında da artış var

Şehir Hatları’na ait deniz yolu taşımacılığında da ücretlerde artışa gidildi.

Üsküdar–Eminönü seferi ücreti 34,20 liradan 44,33 liraya,

Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri 38,11 liradan 49,40 liraya,

Bostancı–Adalar seferi ise 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarıldı.

Taksi ücretleri yeniden belirlendi

Taksilerde:

Açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya,

Kilometre başına ücret 28 liradan 36,30 liraya,

Saatlik zaman tarifesi 350 liradan 453,71 liraya,

Kısa mesafe ücreti ise 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

Minibüslerde yeni tarife

Minibüslerde “indi bindi” olarak bilinen en kısa mesafe ücretleri de güncellendi:

0–4 km arası: 25 TL → 32,50 TL

4–7 km arası: 26 TL → 34 TL

7–11 km arası: 27 TL → 35 TL

11–15 km arası: 28 TL → 36 TL

15–20 km arası: 30 TL → 39 TL

Öğrenci ücreti: 16 TL → 21 TL

Servis ücretlerine de zam

Okul servisi (0–1 km): 2.605 TL → 3.376 TL

Personel servisi: 1.355 TL → 1.757 TL

Yeni zamlı tarifeler, 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ulaşıma en son yüzde 35 zam gelmişti

Bu yıl 15 Ocak'ta yapılan İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı.

İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Kentteki ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisinde alınması için harekete geçilmişti.

Bu kapsamda, İBB Meclisinde bugün görüşülen ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifi, CHP grubunun çoğunlukta olması nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi.