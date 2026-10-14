İstanbul'da yarın okullar tatil! Motosikletlere trafik yasağı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Valiliği, kentte ulaşım başta olmak üzere hayatın birçok alanını etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Yoğun yağışın oluşturabileceği olumsuzlukların vatandaşların günlük yaşamına etkisini en aza indirmek amacıyla alınan kararlar kapsamında, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilik ayrıca belirli gruplardaki kamu personelinin idari izinli sayılacağını ve motosiklet ile türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir.

İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.

Bu kararlar çerçevesinde;

İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır."