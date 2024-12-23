Son dakika: İstanbul'da yük gemisi yan yattı! Konteynerlar denize düştü

İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda konteyner yüklü bir gemi, sebebi bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı yan yattı. Konteynerlar denize düştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise AMNAH isimli konteyner gemisindeki personelinin tahliye edildiğini ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildiğini açıkladı.

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