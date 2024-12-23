Son dakika: İstanbul'da yük gemisi yan yattı! Konteynerlar denize düştü
Son dakika... İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli bir yük gemisi yan yattı. Gemideki konteynerlar denize düşerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemi personelinin tahliye edildiğini açıkladı.
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İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda konteyner yüklü bir gemi, sebebi bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı yan yattı. Konteynerlar denize düştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise AMNAH isimli konteyner gemisindeki personelinin tahliye edildiğini ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...