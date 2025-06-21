Son dakika: İstanbul'daki İran Özel Oturumu sona erdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, sona erdi. Toplantı yaklaşık 90 dakika sürdü.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapıldı.
Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık etti.
Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleşti.