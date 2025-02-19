SON DAKİKA: İstanbul'daki kar yağışı sonrası THY'den sefer iptali!

İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle bugün bazı uçuşlar iptal edilirken, İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında kapasite azaltmaya gidilecek.

Kentte bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının haftasonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda THY'nin bazı sefelerini iptal ettiğini açıkladı.

THY'den sefer iptali

Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" bilgisini verdi.

THY bileti alan yolcular uçuşlarının iptal edilip edilmediğini şirketin web sitesinden uçuş numaralarını aratarak öğrenebiliyor.