SON DAKİKA: İstanbul'daki kar yağışı sonrası THY'den sefer iptali!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da bugün başlayan ve gelecek birkaç gün kentte etkisini sürdüreceği açıklanan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde iptaller gelmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları, 20 ve 21 Şubat'ta bazı seferlerini iptal etme kararı aldı. Müşteriler uçuş numarası üzerinden uçuşlarının iptal edilip edilmediğini kontrol edebiliyor.
İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle bugün bazı uçuşlar iptal edilirken, İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında kapasite azaltmaya gidilecek.
Kentte bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının haftasonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda THY'nin bazı sefelerini iptal ettiğini açıkladı.
THY'den sefer iptali
Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" bilgisini verdi.
THY bileti alan yolcular uçuşlarının iptal edilip edilmediğini şirketin web sitesinden uçuş numaralarını aratarak öğrenebiliyor.