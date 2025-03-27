Son dakika: İstanbul'daki protestolarda tutuklanan gazeteciler tahliye edildi

İstanbul’daki protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler için karar çıktı.

8 basın mensubu tahliye edildi

AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Foto Muhabiri Bülent Kılıç, Gazeteci Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun, NOW TV Muhabiri Gökhan Kam, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri Hayri Tunç, Gazeteci Kurtuluş Arı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Foto Muhabiri tahliye edildi.

Dün konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin tutuklanmasını kimsenin arzu etmediğini belirterek, "Ancak gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine katılan ve provokasyon girişimlerinde bulunan kişiler varsa bunlar da yasal süreçle karşı karşıya kalır" demişti.

'Gazetecilerin olaylara karışıp karışmadığı araştırılacak'

Adliyeye sevk edilen kişi sayısı ile gözaltına alınanlar arasında fark olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Dosya durumuna göre karar veriliyor" demiş, gazetecilerin olaylara karışıp karışmadığının detaylı şekilde araştırılacağını ifade etmişti.