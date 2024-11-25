Son dakika: İstanbul'daki zincirleme katliamda can kaybı 8'e yükseldi

Türkiye'yi sarsan katliam zinciri İstanbul'da yaşandı. Bahadır Sağlam isimli bir şahıs Büyükçemece, Avcılar ve Esenyurt'u adeta kana buladı.

Dün akşam üzeri Bahadır Aladağ isimli katil zanlısı, Büyükçekmece'de yaşayan ailesinin yanına giderek annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a kurşun yağdırdı.

Büyükçemece'de 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, kız kardeşin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Avcılar'da 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Büyükçekmece'deki katliamın ardından Bahadır Aladağ'ın ikinci adresi Avcılar'daki bir kuaför salonu oldu. Üniversite Mahallesi'ndeki dükkana ateş açan Aladağ, eniştesi Gökhan Soylu'yu ağır yaralarken, dükkanda çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü öldürdü.

Esenyurt'ta da 1 kişiyi öldürdü

Olay yerinden kaçan Bahadır Aladağ, daha sonra Esenyurt'a gitti. Yeşilkent'te yaşayan kuzeni Şadan Serdar Buke'yi ağzından vurdu. Yaralanan Buke de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Buke'yi vurduktan sonra aracına binen Bahadır Aladağ, katliam yaptığı silahla intihar eti.

3 ceset daha bulundu

Dünkü katliamın ardından, bugün Büyükçekmece gölü kıyısında yeni cesetler bulundu. Bahadır Aladağ’ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu’yu da öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden dün konuyla ilgili yapılan açıklamada, "B.A. isimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere, 3 kişi de yaralanmıştır." denildi.