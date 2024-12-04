Son dakika: İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu (Selami Yıldız kimdir?)

Yaş haddi ve 4 yılı aşan görev süre gereği İstanbul​ İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yerine ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı.

Bu atamayla Yıldız, megakent İstanbul'un yeni emniyet müdür oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?

Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olan 56 yaşındaki Yıldız, 2024'te İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı.