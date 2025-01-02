Son Dakika: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu istifa etti
Son dakika haberi... İYİ Parti sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu partisinden istifa etti.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Zorlui istifasına ilişkin yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin 27 Nisan 5. Olağanüstü Kurultay'ını hatırlatarak "Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
🇹🇷KAMUOYUNA— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 2, 2025
Veda Vakti…
Aziz Milletimin yüksek dikkatine;
Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak… pic.twitter.com/5BDS5lsJT7